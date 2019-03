Cambi:euro in rialzo su dollaro a 1,1208

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Quotazioni dell'euro in rialzo all'avvio dei mercati internazionali con la moneta unica europea che recupero quota 1,12 a 1,1208 contro il livello di 1,183 di ieri sera a New York. Sui mercati asiatici in tempesta si rafforza anche lo yen con l'euro che scende a quota 124,42.