Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,50%)

(ANSA) - TOKYO, 8 MAR - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana col segno meno, in linea alla fase ribassista in atto a Wall Street, in calo per il quarto giorno consecutivo, sulle aspettative di un rallentamento dell'economia globale. Il Nikkei segna una flessione dello 0,50% a quota 21.349,76, cedendo 106 punti. Sul fronte valutario lo yen è poco variato sul dollaro, a un valore di 111,60, mentre si rafforza a 124,90 sulla moneta unica dopo le revisione al ribasso della Bce per la crescita nell'Eurozona.