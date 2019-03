Borsa: Europa soffre con dubbi crescita

(ANSA) - MILANO, 8 MAR - Avvio di fine di settimana sofferto per le piazze di Borsa europee: Londra cede lo 0,7%, Parigi e Francoforte seguono a ruota (rispettivamente -0,5% e -0,65%).

L'indice d'area Euro Stoxx è in linea (-0,6%), con beni voluttuari (-1,4%) e informatica (-1%) più colpiti dalle vendite. Le performance di auto e componenti riflettono il clima incerto del commercio internazionale: Bmw (-2%), Volkswagen (-1,7%), Daimler (-1,6%) e Fca (-1,6%). Le incertezze sulla crescita globale, in particolare su quella europea, fiaccano le banche, con l'intero settore - tra istituti di credito, assicurazioni e società finanziarie - che lascia sul campo un punto percentuale. In rialzo il mercato dell'investimento immobiliare (+1,3%) e le telecomunicazioni (+0,2%, dove spicca il +0,8% di Orange). A Parigi soffre EssilorLuxottica (-4,3%) dopo i primi conti in comune post fusione tra i due colossi dell'occhialeria.