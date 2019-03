Iccrea e Bcc finanziano gruppo Ligabue

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Iccrea BancaImpresa - la banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - insieme con altre 4 Banche di Credito Cooperativo venete, sostiene i progetti di crescita del Gruppo Ligabue con un finanziamento di complessivi 19,5 milioni di euro, destinati a finanziare la costruzione di una nave da crociera fluviale e i più generali fabbisogni di investimento del gruppo.

La nave (90 cabine con 180 posti per passeggeri) verrà utilizzata dalla controllata tedesca Plantour & Partner Gmbh per offrire alla propria clientela viaggi sui fiumi Reno e Danubio.

L'operazione vede coinvolte BCC Monastier e del Sile, CentroMarca Banca, Banca della Marca e Banca Annia.

Ligabue è tra i principali player a livello mondiale nel settore del Food Service e Life Support specializzato nei servizi per il mercato Marittimo e per quello Industriale legato alle risorse Energetiche.