Borsa:Milano prosegue in calo con banche

(ANSA) - MILANO, 7 MAR - La Borsa di Milano (-0,1%) prosegue la seduta in calo, in linea con gli altri listini europei.

Piazza Affari è appesantita dalle banche mentre sono in rialzo le utility. Lo spread tra Btp e Bund apre la seduta invariato a 246 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,59%.

In fondo al listino Amplifon (-2,1%), dopo i conti del 2018 ed il nuovo piano industriale. Male anche il comparto dell'auto con Cnh (-1,6%), Fca (-0,4%), Exor e Ferrari (-0,5%). Soffre il settore finanziario dove sono in rosso Bper (-0,7%), Unicredit (-0,6%), Unipol (-0,5%), Ubi (-0,4%) e Intesa (-0,1%). In controtendenza Mps (+0,3%).

Si muovono in terreno positivo Snam (+0,4%) e Italgas (+0,6%), dopo la notizia che saranno riconfermati gli amministratori delegati. Bene anche Tim (+0,7%), in attesa dell'assemblea del nuovo piano, mentre è debole Mediaset (-0,1%).