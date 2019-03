Borsa:Europa apre in calo,attesa per Bce

(ANSA) - MILANO, 7 MAR - Le Borse europee aprono in calo dopo i dati dell'Ocse sulla crescita globale ed i timori di un rallentamento. Intanto si è in attesa degli esiti della riunione della Bce che dovrebbe tagliare le stime di crescita dell'eurozona. Prevista anche la conferenza stampa di Mario Draghi che dovrebbe dare indicazioni sul programma di prestiti alle banche. Sullo sfondo restano le trattative tra Usa e Cina sul commercio internazionale. L'euro è stabile sul dollaro a 1,1305 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,2%. In rosso Francoforte (-0,36%), Londra (-0,30%) e Parigi (-0,13%). Piatta Madrid (+0,05%).