Borsa: Europa rallenta con dati Eurozona

(ANSA) - MILANO, 7 MAR - Le Borse europee rallentano con i dati sul Pil e l'occupazione nell'Eurozona. Intanto si attendono gli esiti della riunione della Bce e la conferenza stampa del presidente Mario Draghi. Piazza Affari (-0,3%) è in linea con gli altri listini del Vecchio continente. Sul fronte valutario resta stabile l'euro sul dollaro a 1,1312 a Londra. Lo spread tra Btp e Bund tedesco si attesta a 251 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,63%.

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,5%. In rosso Francoforte e Londra (-0,5%) e Parigi (-0,4%) mentre è piatta Madrid (+0,08%).

A Piazza Affari procedono in rosso le banche con Mps (-1,1%), Banco Bpm (-0,9%), Ubi (-0,8%), Unicredit (-0,7%) e Intesa (-0,1%). In fondo al listino Amplifon (-2,3%) e Cnh (-2,2%). In positivo Snam (+1,4%) e Italgas (+0,3%), dopo le notizie sulla riconferma degli amministratori delegati.