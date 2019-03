Borsa: Asia chiude in calo

(ANSA) - MILANO, 7 MAR - Le Borse asiatiche chiudono in calo in scia con la correzione degli indici azionari statunitensi. Si guarda con timore alle prospettive di crescita globale dopo i dati dell'Ocse. Sullo sfondo resta l'attesa per la riunione della Bce e la conferenza stampa di Mario Draghi e per gli esiti delle trattative Usa e Cina sul fronte del commercio globale.

Tokyo termina la seduta in negativo con l'indice Nikkei che cede lo 0,65%. Sul mercato dei cambi lo yen è invariato sul dollaro, a un valore di 111,70, e a 126,30 sulla moneta unica. A mercati ancora aperti in rosso Hong Kong (-0,7%) e Seul (-0,4%), piatta Mumbai mentre sono in rialzo Shanghai (+0,1%) e Shenzhen (+0,4%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sul Pil del quarto trimestre 2018 dell'eurozona, le vendite al dettaglio di gennaio in Italia e dagli Stati Uniti le richieste di sussidi della disoccupazione e l'indice di produttività e costo del lavoro.