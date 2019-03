Airbnb, per donne guadagno 10 mld 2018

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Airbnb vede rosa. "Siamo felici di annunciare che, solo nello scorso anno, in Italia grazie ad Airbnb le donne hanno guadagnato oltre 500 milioni e rappresentano oggi più della metà degli host della nostra community. Che si tratti di affittare una casa o di ospitare un'Esperienza, siamo orgogliosi di supportare le donne offrendo loro una piattaforma che incoraggia e stimola lo spirito imprenditoriale " dice Matteo Frigerio, Country Manager Airbnb Italia. Nel 2018 le host donne nel mondo hanno guadagnato 10 miliardi e 28 dalla nascita di Airbnb dieci anni fa.

Se a livello globale, le donne rappresentano il 55% degli host di case, in alcuni paesi la quota femminile della community si fa ancora più importante. Ne sono un esempio la Nuova Zelanda (64% di host donne), l'Australia (61%), Filippine (60%), il Sud Africa (59%). In Italia, la community di host di case conta oltre 100.000 donne che rappresentano la maggioranza degli host sul territorio (53%).