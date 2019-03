A gennaio ripresa vendite commercio,+0,5

Avvio d'anno moderatamente positivo per il commercio al dettaglio". L'Istat rileva a gennaio 2019 un aumento delle vendite dello 0,5% in valore rispetto a dicembre 2018 e una crescita dell'1,3% rispetto a gennaio 2018. La grande distribuzione registra a gennaio 2019 un aumento tendenziale del 2,8%, il più elevato da marzo 2018, quando c'era stato l'effetto positivo delle festività Pasquali. Diversamente, le piccole superfici si caratterizzano per una flessione tendenziale dello 0,8%. È in forte crescita il commercio online (+13,3%).