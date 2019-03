8 marzo: '200 anni per colmare divario ricchezza uomo-donna'

(ANSA) - NEW YORK, 7 MAR - Ci potrebbero volere 200 anni per colmare il divario in termini di ricchezza finanziaria fra uomini e donne. E' quanto emerge da un rapporto 'she-economy' condotto da Bank of America Merrill Lynch, secondo il quale la maggioranza degli asset finanziari a livello mondiale sono nelle mani di uomini.

La strada è ancora lunga anche per la parità di salari: per le donne in Nord America potrebbero volerci 165 anni, per quelle nell'Europa occidentale 60 anni.

Secondo lo studio, una maggiore uguaglianza fra uomini e donne sul posto di lavoro potrebbe spingere l'economia mondiale, facendola crescere nei prossimi sei anni di un terzo, o 28.000 miliardi dollari, una cifra quasi pari all'ammontare della produzione economica di Stati Uniti e Cina insieme. (ANSA).