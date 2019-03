Fca: Manley, Piano Italia va avanti

(ANSA) - TORINO, 5 MAR - Il piano di investimenti da 5 miliardi per le fabbriche italiane va avanti. Lo ha confermato l'ad Mike Manley in un incontro con la stampa al Salone di Ginevra. Il manager ha confermato i target 2022, smentendo la vendita di Maserati. Quanto alle alleanze, ha annunciato che il futuro del Gruppo sarà "indipendente", ma che l'azienda è aperta a ogni opportunità. "Siamo aperti ad alleanze, fusioni e collaborazioni, se ci danno la possibilità di crescere e rafforzarci ", afferma Manley precisando: "Il gruppo francese Psa? Parlo in generale...".

Particolare attenzione è rivolta all'elettrico: "Stiamo sviluppando da soli la nostra piattaforma per l'elettrico. In futuro perché no? Valuteremo eventuali collaborazioni".