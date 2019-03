Edison e Ansaldo,nuova centrale Marghera

(ANSA) - GENOVA, 5 MAR - Accordo tra Edison e Ansaldo Energia per trasformare il termoelettrico di Porto Marghera nel più efficiente d'Europa: il nuovo ciclo combinato a gas di ultima generazione a Marghera Levante (Venezia) vedrà un investimento di oltre 300 milioni. I lavori di rifacimento della centrale dureranno 3 anni e impiegheranno circa 600 persone, oltre all'indotto. L'investimento riguarda anche l'isola di potenza che comprende la turbina a gas a alta efficienza (GT36) sviluppata da Ansaldo Energia. "Vogliamo avere un ruolo di leadership nella transizione energetica italiana: oggi compiamo un importante passo in questa direzione, orgogliosi che avvenga con l'accordo tra due eccellenze italiane", ha detto Benayoun Ad di Edison. "Il contratto ha tre valenze - ha detto l'Ad di Ansaldo Energia Zampini - La prima ècommerciale, è una commessa significativa per volume e impegno. La seconda ètecnologica: realizziamo la turbina a gas più grande del nostro portafoglio.

La terza: torniamo a lavorare in Italia dopo un decennio".