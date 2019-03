Borsa: Europa gira in positivo

(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Le Borse europee girano in positivo e metabolizzano il taglio degli obiettivi di crescita della Cina. Sullo sfondo resta l'ottimismo degli investitori per un imminente accordo tra Usa e Cina sul commercio globale e l'attesa per la riunione della Bce. Sul fronte valutario l'euro è in lieve calo sul dollaro si attesta a 1,1326 a Londra.

L'indice euro stoxx 600 avanza dello 0,1%. In positivo Londra (+0,2%), Parigi, Francoforte e Madrid (+0,1%). Nel vecchio continente soffre il comparto dell'automotive (-0,4%) con Valeo (-1,5%), Peugeot e Continental (-0,7%), Porsche (-0,3%) e Volkswagen (-0,2%).

In rialzo le Tlc (+1,5%) dove si mette in mostra Vodafone (+2,3%), Telefonica (+1,7%) e Orange (+1,1%). In luce le banche (+0,1%) con Banco Bilbao (+0,8%), Bnp Paribas e Credit Agricole (+0,2%).