Borsa: Europa apre debole

(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Avvio di seduta debole per le Borse europee. Appare ormai archiviata l'euforia degli investitori per un imminente accordo tra Usa e Cina sui dazi. Sui mercati ora pesano le previsioni prudenti di crescita della Cina ed il nuovo fronte di scontro aperto da Donald Trump con l'India sul commercio internazionale. Sul fronte valutario l'euro è in lieve calo a 1,1326 dollari.

Invariato l'indice d'area euro Stoxx 600 (-0,05%). In calo Francoforte (-0,19%), piatte Londra (+0,08%), Parigi (+0,04%) e Madrid (-0,04%).