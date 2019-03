Borse Asia positive, ottimismo su dazi

(ANSA) - MILANO, 4 MAR - L'Asia apre la settimana con le Borse ancora in deciso rialzo e lo yuan in recupero sulle attese di un accordo in arrivo tra Usa e Cina per mettere fine alla battaglia sui dazi. Positivi anche i futures europei e statunitensi. A segnare i maggiori guadagni sono stati listini cinesi di Shanghai (+1,12%) e Shenzhen (+2,21%). Bene anche Tokyo (+1,02%) e con passo meno deciso Hong Kong (+0,69% a seduta ancora aperta).