Borsa Milano positiva con Saipem e Cnh

(ANSA) - MILANO, 4 MAR - Piazza Affari è ben intonata (+0,35%) insieme alle altre Borse europee sull'onda lunga dei rialzi in Asia in un clima di ottimismo su un possibile accordo sui dazi tra Cina e Usa. A dare il passo di marcia è Cnh (+2,59) con Saipem (+2,26%) e le banche Bper e Bpm (+1,6 e +1,7% rispettivamente) mentre in coda al paniere principale arretrano i marchi della moda Moncler, reduce da un rally dopo i conti, e Ferragamo (-0,16%) e la pattuglia di titoli difensivi Snam (-0,53%), Terna (0,29%) e Italgas (-0,59%) con Enel (-0,15%).

Fuori dal Ftse Mib il Sole 24 Ore, che ha smentito un aumento di capitale, lascia sul terreno l'1,43% mentre nel calcio la Lazio (+5,33%) brinda alla vittoria nel derby sulla Roma (-1,12%). Bene la Juve (+1,39%).