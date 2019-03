Tav, nasce Comitato per il Sì Lombardia

Nasce in Lombardia il Comitato per il Sì alla Tav, l'Alta Velocità fra Torino e Lione, con la regia dell'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano Piefrancesco Maran. Alla riunione, in corso al Grattacielo Pirelli, sede del Consiglio Regionale, partecipano, tra gli altri, Regina De Albertis, presidente dei giovani imprenditori dell'Ance, l'Associazione nazionale dei costruttori, Alexei Da Pastro, direttore generale di Beni Stabili, il rettore del Politecnico Ferruccio Resta, la parlamentare varesina del Pd Lia Quartapelle, e il consigliere regionale Carmela Rozza (Pd). I docenti Ennio Cascetta (Università di Napoli) e Renato Mazzoncini (Politecnico di Milano), già amministratore delegato delle Fs, hanno presentato uno studio sull'infrastruttura insieme al commissario straordinario per la Torino Lione Paolo Foietta. Da oggi parte la raccolta di firme per un referendum e un primo evento a supporto dell'iniziativa è in programma a Brescia per il prossimo 16 marzo.

"Economia, famiglie, turismo - spiega Ennio Cascetta - si sono

avvantaggiati di una accessibilità senza precedenti fra la città

italiane collegate. Oggi abbiamo un'Italia a due velocità, l'Italia Tav e quella no Tav, non perché non la vuole ma perché non ce l'ha. Bisogna assolutamente completare il progetto per il nostro Paese e collegarlo alle reti europee TEN sulle qualli ci saranno i servizi viaggiatori TAV e quelli del treno merci europeo TEM per creare uno spazio europeo unico per le persone e le merci".