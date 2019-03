'Saldo e stralcio', già 22mila domande

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Il "saldo e stralcio" delle cartelle da oggi si può fare online, direttamente dal sito web di Agenzia delle entrate-Riscossione. Lo comunica la stessa Agenzia. Parte il nuovo servizio "Fai da te", accessibile da pc, smartphone o tablet, per presentare la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 che ad oggi ha fatto registrare circa 22 mila richieste inviate tramite posta elettronica certificata o presentate allo sportello. Il "saldo e stralcio" è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica e consente di pagare in forma ridotta i debiti fiscali e contributivi, affidati alla riscossione dal 2000 al 2017, con una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell'importo dovuto già "scontato" delle sanzioni e degli interessi di mora.

Il termine entro il quale va presentata la domanda è fissato al 30 aprile 2019.