Pmi manifattura Italia a nuovo minimo da maggio 2013

Scende a nuovi minimi da oltre 5 anni e mezzo l'attività del settore manifatturiero in Italia.

A febbraio il relativo indice rilevato da Ihs Markit ha segnato un ribasso a 47,7 punti da 47,8 di gennaio, toccando il livello più basso da maggio 2013. L'attività del comparto risulta in contrazione (sotto la soglia dei 50 punti) per il quinto mese consecutivo. Il dato è comunque leggermente migliore rispetto alle attese degli economisti che avevano preventivato un ribasso a 47,2 punti.