Consob, rispettare trasparenza risparmio

La Consob richiama l'attenzione di banche e società del risparmio gestito al "rispetto della nuova disciplina Mifid II sulla trasparenza dei costi" nei servizi di investimento. L'obiettivo della disciplina, ricorda Consob, "è di assicurare che gli investitori siano consapevoli di tutti i costi e degli oneri per la valutazione degli investimenti". Le nuove regole "si applicano in modo incondizionato, chiaro ed esplicito, sin dall'entrata in vigore della Mifid2" e Consob "vigila sulla corretta applicazione della disciplina".