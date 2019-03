Borsa Milano sale (+0,7%), vola Moncler

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Primi scambi positivi per Piazza Affari che sale dello 0,7% spinta soprattutto da Moncler (+10%), che ha chiuso il 2018 con utili in aumento del 33%. In coda al listino ci sono Italgas (-0,7%) e Mediobanca (-0,64%), mentre salgono Saipem (+2,3%), Unipol (+1,8%) e Cnh (1,7%). Positive Unicredit, che guadagna lo 0,8%, e Intesa, che sale dello 0,6%.

All'indomani del bilancio, Bper perde invece lo 0,16%. Tim è in rialzo dello 0,37%, dopo che Cdp è salita al 7,1% del capitale.

Lo spread ha aperto in lieve calo a 254 punti base dai 256 della chiusura di ieri.