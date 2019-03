Borsa: Europa solida, Francoforte +1%

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - In scia ai listini asiatici, ottimisti riguardo una svolta positiva fra Stati Uniti e Cina in tema di dazi, le Borse europee navigano tutte in territorio positivo. Francoforte guadagna l'1%, Parigi lo 0,7%, Londra lo 0,5% e Madrid lo 0,6%. Continua a salire Milano (+0,7%).