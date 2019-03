Borsa: Europa apre in crescita

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Apertura positiva per le principali Borse europee. Francoforte ha avvito le contrattazioni in rialzo dello 0,6% a 11.584 punti, Parigi con un guadagno dello 0,51% a 5.267 punti e Milano in crescita dello 0,67% a 20.798 punti.

Dopo i primi scambi, Londra sale dello 0,42% a 7.100 punti.