Sea: boom utile, record a Malpensa

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - L'anno scorso la Sea, la società di gestione degli aeroporti milanesi, ha registrato un utile di 136 milioni, in crescita di 52 milioni rispetto al 2017, che incorporava 25,3 milioni di svalutazione crediti Alitalia.

Malpensa con il record di 24,5 milioni di passeggeri (+11,5% rispetto al 2017) ha superato il traffico raggiunto prima del 'de-hubbing' Alitalia. Linate, con 9,2 milioni di passeggeri, registra una flessione del 3,3% legata prevalentemente alla cessazione dell'operatività di Air Berlin e al trasferimento di Air Italy a Malpensa. Nel 2018 il traffico del sistema gestito da Sea ha raggiunto un totale di 33,8 milioni di passeggeri, con una crescita del 7% rispetto al 2017, valore superiore alla media nazionale (+5,9%) a quella europea (+4,8%).

Sul piano finanziario, i ricavi sono stati di 684 milioni (+5,5%) mentre il margine operativo lordo (Ebitda) ha raggiunto i 282 milioni. La posizione finanziaria è negativa per 399 milioni, in miglioramento di 109 milioni rispetto a fine 2017.