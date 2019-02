Moncler: chiude 2018 con utile +33%

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Moncler archivia il 2018 con ricavi a 1,42 miliardi (+22% a tassi di cambio costanti e +19% a cambi correnti), ebitda adjusted a 500,2 milioni (411,6 nel 2017) e utile netto di gruppo a 332,4 milioni (+33%). Tutti i dati leggermente sopra alle aspettative degli analisti. La cassa netta si attesta a 450,1 milioni al 31 dicembre 2018, dai 304,9 milioni dell'anno precedente. Il cda ha proposto un dividendo di 0,40 euro per azione. "Sappiamo che nei prossimi mesi le incertezze economiche e geopolitiche potrebbero rendere il sentiero più ripido - ha spiegato Remo Ruffini, presidente e ad dopo aver espresso soddisfazione - ma ritengo sia proprio nelle difficoltà che si diventa più forti. Continueremo ad investire in Moncler, un marchio unico, capace di parlare a tanti consumatori differenti in tutto il mondo e da sempre aperto ed inclusivo".