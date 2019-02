Ecotassa al via, chiarimenti da Entrate

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Entra in vigore domani l'ecotassa e il bonus per le auto elettriche e ibride introdotto con la legge di Bilancio. Dall'Agenzia delle Entrate, chiarimenti sugli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, sulle detrazioni fiscali per l'installazione dei punti di ricarica, sulla rottamazione di mezzi ad alte emissioni di Co2, così come disposto nella legge di bilancio. Da domani alle ore 12.00 sarà online la piattaforma dedicata all'Ecobonus su ecobonus.mise.gov.it . Con una risoluzione da hoc, l'Agenzia ha fornito anche le prime indicazioni relative all'imposta sui veicoli inquinanti (Ecotassa), dovuta sulle auto acquistate e immatricolate da domani, primo marzo, al 31 dicembre 2021. La misura si versa con F24, camper esonerati. L'ecotassa non scatta nel caso un'auto sia acquistata oggi e immatricolata domani. Case costruttrici e dealer lamentano di non conoscere le modalità operative per attuare la misura. A lanciare l'allarme una nota di Anfia, Federauto e Unrae che chiedono chiarezza.