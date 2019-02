Borsa:Milano sale, bene Saipem e Intesa

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Piazza Affari prosegue in rialzo, (Ftse Mib +0,57%), in testa alle altre Borse europee favorita dal calo dello spread a 260 punti, con riflessi positivi sui titoli bancari. In luce Saipem (+6,36%), dopo conti migliori delle stime e con prospettive altrettanto favorevoli per gli analisti, in vista anche di una chiusura amichevole del contenzioso con South Stream. Bene in campo bancario Mps (+2,98%), Intesa (+2,58%), Ubi (+2,3%) e Banco Bpm (+2%), insieme a Bper (+1,52%) dopo i conti e il piano industriale.

Segno meno per Astaldi (-2,2%), cauta Salini Impregilo (-0,3%), impegnata nel suo salvataggio. Segno meno per Juventus (-2%), mentre, tra i titoli a minor capitalizzazione, si evidenziano Bialetti (+17,26%), Geox (+14,98%) e Stefanel (+6,31%). Debole I Grandi Viaggi (-2%).