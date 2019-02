Borsa:Milano chiude in rialzo con banche

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - La Borsa di Milano (+0,78%), maglia rosa in Europa, chiude in la seduta in rialzo, spinta dal rialzo delle banche. A Piazza Affari torna la fiducia degli investitori che guardano con ottimismo al dialogo tra Usa e Cina sul fronte del commercio globale ed alla crescita dell'economia statunitense. Si allenta la tensione sui titoli di stato con lo spread tra Btp e Bund che chiude in calo a 256 punti ed il rendimento del decennale italiano al 2,74%.

Il listino principale è stato spinto dal rialzo delle banche con Fineco (+5,8%), Mediobanca (+2,8%), Mps (+2,7%), Unicredit (+2,1%) e Intesa (+1,7%). Bene anche Bper (+2,7%), nel giorno del nuovo piano industriale. Svetta Saipem (+4,8%) con gli investitori che premiano la società nel giorno dei conti del 2018.

In rosso la Juventus (-4,1%), con l'utile del semestre a 7,5 milioni. In calo anche Stm (-2,1%), Tenaris e Moncler (-1,4%).