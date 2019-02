Borsa: Europa in ordine sparso

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Borse europee in ordine sparso con i futures di Wall Street in negativo. Si guarda al dialogo tra Usa e Corea e le trattative tra Stati Uniti e Cina sul commercio globale. In Italia risale l'inflazione a febbraio. L'euro sul dollaro si attesta a 1,1417 a Londra.

L'indice Stoxx 600 cede lo 0,2%. Milano (+0,5%) guida i listini europei. In calo Londra (-0,5%), piatte Parigi (+0,03%) e Francoforte (-0,04%), in rialzo Madrid (+0,3%). In rosso le utility (-0,6%) ed il comparto dei trasporti (-0,4%) mentre proseguono in rialzo le tlc (+0,5%) e la finanza (+0,3%).

Deutsche Bank (+0,6%) in lieve rialzo dopo la stretta Bce sul capitale.

A Piazza Affari corre Saipem (+5,4%), dopo i conti del 2018.

In positivo le banche con Mps (+3%), Ubi (+1,7%), Intesa (+2,4%). Bene Unicredit (+1,9% a 11,9 euro) con Morgan Stanley che alza il prezzo obiettivo a 16 euro e indica che il 'rundown' dei crediti deteriorati della non core potrebbe riservare sorprese positive. In luce Bper (+1,1%) con il nuovo piano industriale.