Borsa: Europa debole, Londra -0,6%

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Le Borse del Vecchio COntinente si muovono in terreno negativo, in scia ai listini asiatici dopo il summit tra il presidente americano Trump e la sua controparte coreana, chiuso senza un accordo. Londra cede lo 0,6%, Parigi lo 0,25%, Francoforte lo 0,5 per cento. (ANSA).