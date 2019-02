Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Le Borse europee chiudono in rialzo nonostante l'andamento negativo di Wall Street e con gli investitori ottimisti sulla crescita globale dopo i dati positivi del Pil statunitense nell'ultimo trimestre 2018. Sullo sfondo restano i rapporti tra Usa e Corea del Nord e le trattative tra americani e Cina sul commercio globale. L'euro sul dollaro si attesta a 1,1376 a Londra.

Invariato l'indice d'area stoxx 600 (+0,06%). In rialzo Parigi (+0,29%), Francoforte (+0,25%) e Madrid (+0,74%). In calo Londra (-0,4%), con il Regno Unito alle prese con il dibattito politico per la Brexit.