Accordo Cdp-Snam per immobili Pa green

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Cdp e Snam hanno firmato un accordo per promuovere iniziative di efficienza energetica e sostenibilità, in particolare sul patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione. L'intesa è stata siglata a Roma dagli amministratori delegati di Cdp, Fabrizio Palermo, e di Snam, Marco Alverà.

Snam apporterà competenze industriali, tecniche e commerciali, mentre Cdp metterà a disposizione le proprie competenze economico-finanziarie. "Stiamo predisponendo nuove iniziative per l'efficienza energetica della pubblica amministrazione - ha detto l'amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Fabrizio Palermo - che orientano la nostra attività a favore del raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo sostenibile delineati con il nuovo Piano Industriale". "Con questo accordo - ha aggiunto l'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà - vorremmo contribuire alla riduzione dei consumi e dei costi energetici nonché delle emissioni degli immobili italiani, in particolare della pubblica amministrazione".