Ue,in Italia squilibri,rischio per altro

(ANSA) - BRUXELLES, 27 FEB - Per la Commissione Ue l'Italia ha ancora squilibri economici "eccessivi". In particolare "il debito alto e la protratta scarsa produttività implicano rischi con rilevanza transnazionale, in un contesto di alto livello di npl e di disoccupazione. Il debito non scenderà nei prossimi anni, visto che la debole prospettiva macro e gli attuali piani di bilancio del Governo, anche se meno espansivi di prima, implicano un deterioramento dell'avanzo primario". E' quanto si legge nel Country Report sull'Italia.