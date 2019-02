Ue: manovra non aiuta crescita

(ANSA) - BRUXELLES, 27 FEB - "La manovra 2019 include misure che rovesciano elementi di importanti riforme fatte in precedenza, in particolare sulle pensioni, e non include misure efficaci per aumentare il potenziale di crescita": lo scrive la Commissione Ue nelle conclusioni del Country Report sull'Italia.

"Nonostante alcuni progressi nel riparare i bilanci delle banche, riforme sul diritto fallimentare e politiche attive del mercato del lavoro, lo slancio delle riforme è ampiamente in stallo nel 2018", prosegue.