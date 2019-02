Tria: mai parlato di aumento Iva nè di manovre

"Non ho mai parlato di aumenti dell'Iva né di manovre sui conti pubblici - non c'è nessun contrasto in seno al governo su questi temi. Temi che peraltro ieri non sono stati oggetto di nessuna decisione": lo afferma il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria in una nota nella quale "smentisce nel modo più categorico, le ricostruzione giornalistiche, apparse oggi su alcuni quotidiani, circa la riunione che si è svolta ieri a Palazzo Chigi".



Tria smentisce "in modo categorico" di aver mai riferito, durante la riunione a Palazzo Chigi, "di presunte discussioni avute nel corso di una presunta cena con imprenditori a Milano". "Cena mai avvenuta", precisa il ministro, aggiungendo "di non essere stato da mesi a Milano".