Mediaset: in Spagna utile a 200 milioni

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - L'anno scorso Mediaset Espana ha registrato un utile netto di 200 milioni, in crescita rispetto ai 197 del 2017 ottenendo "il miglior risultato degli ultimi 10 anni". I ricavi sono saliti a quota 981 milioni, con la redditività in aumento: il margine operativo lordo è salito del 4,5% a 274 milioni e il risultato prima degli oneri finanziari è cresciuto del 4,7% a quota 257 milioni.

I costi operativi sono in calo del 3,6% rispetto al 2017, con una posizione finanziaria netta positiva a fine dicembre di 167 milioni, una generazione di cassa di 223 e la distribuzione di un dividendo totale di 197,5 milioni.

Molto bene il solo quarto trimestre: l'utile netto è stato di 53,4 milioni e la riduzione dei costi dell'11%.