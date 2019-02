Confindustria, da cantieri spinta Pil 1%

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Nel debole contesto economico italiano, riaprire i cantieri potrebbe avere un forte impatto espansivo sulle costruzioni e su diversi altri settori. Ciò potrebbe alzare il Pil italiano di oltre l'1% in tre anni rispetto allo scenario previsivo di base, con un aumento molto limitato del deficit". Lo sostiene il Centro studi di Confindustria, profilando per l'Italia "un anno difficile".

Nella previsione di inizio febbraio il Csc ha indicato che, se "anche se il Pil risalisse dal secondo trimestre, è alta la probabilità di una crescita annua poco sopra lo zero".