Borsa: Milano fiacca, giù Moncler e Stm

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Piazza Affari si mantiene fiacca (Ftse Mib -0,1%) al di sopra del valore registrato in apertura, frenata da Moncler (-1,2%), dopo il taglio da 'acquistare' a 'tenere' della raccomandazione di Hsbc. In calo anche Stm (-1,26%), in linea con i rivali europei . Segno meno anche per Tenaris (-0,92%), Prysmian (-0,81%) e Campari (-0,6%). In luce i bancari Banco Bpm (+1,8%), Bper e Ubi (+0,9%), favoriti dallo spread tra Btp e Bund stabile a 259 punti. Nuovo sprint di Fincantieri (+5,6%), dopo il balzo della vigilia a seguito dei conti, scivolone di Sogefi (-3,4%), sull'onda lunga dei conti.