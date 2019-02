Borsa Milano chiude in rialzo con banche

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - La Borsa di Milano è stata l'unica in Europa a chiudere la seduta in terreno positivo, con un rialzo dello 0,19%. In Piazza Affari, gli acquisti sulle banche (+2,3% il comparto) e su Fincantieri (+6,87%) hanno così controbilanciato l'andamento negativo dei mercati legato al contesto internazionale, con le tensioni tra India e Pakistan che hanno frenato la spinta positiva dei colloqui fra Corea del Nord e Usa. Nel giorno in cui l'Ue ha bacchettato l'Italia per gli squilibri economici "eccessivi", lo spread è comunque salito in maniera contenuta, chiudendo a 263 punti contro i 259 in apertura. In Piazza Affari sono così cresciute le banche: Banco Bpm (+4,5%), Ubi (+3,4%), Bper (+2,7%), Intesa (+2,65%), Mps (+2,2%) e Unicredit (+2,15%). Fincantieri (+6,8%) non ha interrotto la corsa iniziata lunedì dopo i conti. Pirelli ha invece perso il 4%, sull'ipotesi di una riduzione della quota di ChemChina poi smentita dal ceo di Pirelli Marco Tronchetti Provera. Male Juve (-3%).