Borsa: Europa scivola, Milano +0,12%

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Borse europee in rosso a parte Milano (+0,12%). Londra (-0,81%) è la peggiore dietro a Francoforte (-0,62%), Madrid (-0,55%) e Parigi (-0,31%).

Negativi i futures su Wall Street, in vista di una serie di dati Usa, dalle richieste di mutui alle scorte, dalle vendite di case agli ordini di fabbrica e di beni durevoli e di una nuova audizione di Jerome Powell, presidente della Fed, davanti alla Camera alle 16 di oggi. Sotto pressione Air France (-11%), dopo l'acquisto annunciato dal Governo Olandese di una quota identica a quella di Parigi, oltre il 12% che, secondo gli analisti di Boursorama, potrebbe "alimentare i timori di un conflitto politico in grado di frenare la ristrutturazione della compagnia aerea". Sotto pressione l'inglese Metro Bank (-20%), congelata anche al ribasso, sulla scia dell'indagine della Consob inglese per la svalutazione di crediti a rischio e in vista di un aumento di capitale da 0,41 milioni di euro. Pesa Pirelli (-3,79%) su ipotesi di una riduzione della quota di ChemChina.