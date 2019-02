Borsa: Europa in rosso, Milano -0,3%

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Borse europee in rosso, frenate dal calo della fiducia dei consumatori in Italia ed in attesa del dato europeo. Milano (Ftse Mib -0,3%) è la migliore con lo spread stabile sui valori della chiusura in calo di ieri (259 punti). Calo più consistente per Parigi (+0,4%), Madrid (+0,55%), Francoforte (+0,6%) e Londra (+0,65%). Le vendite colpiscono soprattutto il settore dei semiconduttori, da Infineon (-1,46%) a Stm (-1,34%) e Siltronic (-1,2%). In calo gli automobilistici, a partire dai produttori di componenti Sogefi (-4%), Faurecia (-1,5%) e Valeo (-1%), mentre si muovono in controtendenza Pirelli (+0,45%) e Peugeot (+1,3%), che sta valutando il ritorno negli Usa dopo 25 anni di assenza.

Contrastati i bancari, con le italiane Banco Bpm (+1,9%), Bper e Ubi (+0,9% entrambe) mentre crolla l'inglese Metro Bank (-20%), congelata anche al ribasso, sulla scia dell'indagine della Consob inglese per la svalutazione di crediti a rischio e in vista di un aumento di capitale da 0,41 milioni di euro.