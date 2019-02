Ance,frenano investimenti costruzioni

Nel 2019 ci sarà "una crescita degli investimenti in costruzioni dell'1,1%, con una perdita di 1,3 miliardi rispetto allo scenario di partenza". Queste le ultime stime dell'Osservatorio costruzioni Ance in cui si spiega che rispetto alle precedenti previsioni - che contavano su un aumento degli investimenti in costruzioni del 2% - c'è stata appunto una perdita. A causarla, sono soprattutto gli investimenti in opere pubbliche stimati in crescita dello 0,2% (+400 mln), ossia la metà di quanto preventivato nello scenario tecnico precedente. Nel 2018 gli investimenti in opere pubbliche sono diminuiti del 3,2% rispetto al 2017 a fronte di un intero settore delle costruzioni che ha chiuso con rimbalzo dell'1,5% rispetto a quello precedente (grazie soprattutto all'aumento dei lavori di manutenzione straordinaria).