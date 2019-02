Borse Europa aprono in calo

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Apertura sotto tono per le principali Borse europee. Parigi ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,36% e Milano in perdita dello 0,31%. Hanno fatto peggio Francoforte, in perdita dello 0,51%, e Londra che, dopo i primi scambi, è in ribasso dello 0,85%.