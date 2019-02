Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Le Borse europee migliorano nel finale con la Fed che sarà "paziente" sul fronte di eventuali futuri rialzi dei tassi di interesse e con il Regno Unito che ipotizza uno slittamento della Brexit. Il petrolio archivia la giornata in calo a New York a 55,29 dollari. Sul fronte valutario corre la sterlina che in giornata si è apprezzata fino a 1,1643 euro, ai massimi da maggio 2017, ed ha superato quota 1,32 dollari. La moneta unica è in rialzo sul dollaro a 1,1375 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 archivia la seduta in rialzo dello 0,4%. In positivo Parigi (+0,13%), Francoforte (+0,31%) e Madrid (+0,25%). In rosso solamente Londra (-0,4%).