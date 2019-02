Solo 17% dirigenti azienda donne

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Nelle aziende italiane, le donne occupano il 42% delle posizioni (il 48% nel settore finanziario) ma faticano a raggiungere ruoli di responsabilità: tra i quadri la percentuale è del 32% e crolla al 17% per i dirigenti. Va ancora peggio nei ruoli apicali con una presenza dell'11% ed una percentuale nulla per il settore finanziario.

E' quanto emerge da "Diversità di genere nel mondo aziendale.

Tra gender pay gap e valorizzazione del talento femminile", una ricerca realizzata da EY in collaborazione con AICAS (Associazione Italiana Consiglieri di amministrazione e Sindaci) presentata oggi alla Camera dei Deputati. Lo studio, realizzato su dati raccolti nel 2018, si basa su un campione di 34 realtà industriali e istituzioni finanziarie tra le più importanti del nostro paese, che impiegano complessivamente più di mezzo milione di dipendenti.