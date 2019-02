Borsa: Tokyo, apertura in rialzo

(ANSA) - TOKYO, 25 FEB - Si apre col segno più la prima seduta della settimana per la Borsa di Tokyo, quando prevale l'ottimismo degli investitori sul raggiungimento di un'intesa sul commercio tra le delegazioni di Cina e Usa oltre il limite temporale dell'1 marzo, come segnalato in una serie di tweets dal presidente americano Donald Trump. Il Nikkei guadagna lo 0,62% a quota 21.558,66, aggiungendo 133 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a un valore di 110,70 e a 125,60 sull'euro.