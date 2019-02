Borsa Milano migliore Europa, ok banche

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Partenza come Borsa migliore in Europa per Piazza Affari dopo la conferma del rating e dell'outlook sull'Italia da parte di Fitch: l'indice Ftse Mib sale dello 0,9% con buoni acquisti sulle banche grazie al contemporaneo calo della tensione sui titoli di Stato tricolori.

Bene in particolare il Creval (+3,4%) dopo il cambio al vertice, con Banco Bpm in crescita del 2,5% e Unicredit di due punti percentuali. Positiva anche Tim (+1,3%) dopo il nuovo intervento dell'azionista Vivendi, piatte Enel ed Eni, in calo dello 0,4% la Juventus.