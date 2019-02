Borsa Milano chiude in testa Europa

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Giornata positiva per le Borse europee, che hanno chiuso in crescita spinte dal 'disgelo' fra Stati Uniti e Cina. Dopo la conferma del rating e dell'outlook sull'Italia da parte di Fitch, Milano è stata la migliore e ha chiuso in rialzo dello 0,86%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 265 punti rispetto ai 275 della chiusura di venerdì. In Piazza Affari il comparto che più ha 'capitalizzato' la combinazione positiva è stato quello delle banche (cresciuto nel complesso del 2,4%). Dopo il cambio al vertice di Creval, con il presidente Luigi Lovaglio diventato amministratore delegato al posto di Mauro Selvetti, il titolo è volato (+10,6%). Bene anche Ubi (+4,8%), Banco Bpm (+3,4%), Unicredit (2,9%), Mps (+1,1%), Intesa (+2%) e Bper (+1%). Dopo l'apertura di Vivendi (+0,17% a Parigi) sulla rete unica, Tim ha ceduto lo 0,34%: in calo anche la controllata Inwit (-3,56%), che potrebbe 'accogliere' Vodafone nel capitale. Il titolo peggiore è stato quello della Juventus, che ha perso l'1%.