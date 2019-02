(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Avvio di giornata in lieve rialzo per le quotazioni dell'oro dopo il netto calo della vigilia che avevano portato il metallo prezioso lontano ai massimi da 10 mesi raggiunto nei giorni scorsi. Ora il lingotto con consegna immediata segna un aumento dello 0,18% a 1.326,54 dollari l'oncia. Ieri in avvio di giornata era sull'onda dei 1.340 dollari per poi scendere su quota 1.325 dollari a fine giornata